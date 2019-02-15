انت الان تتابع جنرال سابق في الناتو يتهم واشنطن بـ«الخيانة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شن الرئيس الأسبق للجنة العسكرية لحلف الناتو، الجنرال هارالد كويات، هجوما حادا على الولايات المتحدة لانسحابها من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. وقال الجنرال الألماني المتقاعد: إن "هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة يوضح بطبيعة الحال أن واشنطن تخلت عن التزاماتها تجاه حلفائها في أوروبا، وهذه تعد خيانة لأمن الحلفاء الأوروبيين". وأشار الجنرال كويات إلى أن عواقب إنهاء هذه المعاهدة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لجميع الأطراف، محذرا من أن الوضع سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وأعرب الجنرال العسكري عن أمله في أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من الحفاظ على المعاهدة المذكورة، لافتا إلى الحاجة لإعادة إحياء عمليات التفتيش المتبادل التي توقفت في عام 2001.وأعلنت الولايات المتحدة في 1 فبراير على لسان رئيسها، دونالد ترامب، ووزير خارجيتها، مايك بومبيو، أنها تعلق تنفيذ التزاماتها في

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