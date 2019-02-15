جنرال سابق في الناتو يتهم واشنطن بـ«الخيانة»

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شن الرئيس الأسبق للجنة العسكرية لحلف الناتو، الجنرال هارالد كويات، هجوما حادا على الولايات المتحدة لانسحابها من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. وقال الجنرال الألماني المتقاعد: إن "هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة يوضح بطبيعة الحال أن واشنطن تخلت عن التزاماتها تجاه حلفائها في أوروبا، وهذه تعد خيانة لأمن الحلفاء الأوروبيين". وأشار الجنرال كويات إلى أن عواقب إنهاء هذه المعاهدة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لجميع الأطراف، محذرا من أن الوضع سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وأعرب الجنرال العسكري عن أمله في أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من الحفاظ على المعاهدة المذكورة، لافتا إلى الحاجة لإعادة إحياء عمليات التفتيش المتبادل التي توقفت في عام 2001.وأعلنت الولايات المتحدة في 1 فبراير على لسان رئيسها، دونالد ترامب، ووزير خارجيتها، مايك بومبيو، أنها تعلق تنفيذ التزاماتها في
وأعرب الجنرال العسكري عن أمله في أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من الحفاظ على المعاهدة المذكورة، لافتا إلى الحاجة لإعادة إحياء عمليات التفتيش المتبادل التي توقفت في عام 2001.
وأعلنت الولايات المتحدة في 1 فبراير على لسان رئيسها، دونالد ترامب، ووزير خارجيتها، مايك بومبيو، أنها تعلق تنفيذ التزاماتها في إطار معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى اعتبارا من اليوم الثاني من الشهر ذاته، مع الانسحاب الكامل من الاتفاق بعد مرور 6 أشهر، فيما اتهمت روسيا بانتهاك بنود هذه الوثيقة.
وردا على هذه الخطوة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق موسكو التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على انسحاب واشنطن منها، مؤكدا أن روسيا ستباشر في تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى.
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