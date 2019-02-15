انت الان تتابع خسارة جديدة تلاحق تيريزا ماي بشأن بريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الخميس، تصويتا آخر في مجلس العموم على استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوّت المشرعون في مجلس العموم، بأغلبية 303 أصوات مقابل 258 ضد اقتراح الحكومة الداعم لخطط ماي بالسعي إلى إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة في اتفاق بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وامتنعت مجموعة من الأعضاء المتشككين في الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين بزعامة ماي عن التصويت، ما أدي إلى هزيمة حكومة الأقلية التي تقودها.

ووفقا لـ"رويترز"، لم يكن الأعضاء المتشككون في أوروبا سعداء لأن الاقتراح استبعد فيما يبدو إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ذلك الوقت.من جانبه، قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي: إن "بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد

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