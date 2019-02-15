الجزيرة تواجه تدني المشاهدات بالتعاون مع بلومبيرغ

أعلنت قناة الجزيرة القطرية، توقيع اتفاقية شراكة مع شبكة بلومبيرغ للتوزيع الإعلامي، لتوسيع التغطيات الدولية التي تنتجها الشبكة في مجال الاقتصاد والمال والأعمال، وتنص الاتفاقية على استعانة الجزيرة بالمحتوى الذي تنتجه بلومبيرغ، بما فيه التغطيات الإخبارية، والمحتوى الإعلامي الرقمي، والفيديو، والرسوم البيانية، والصور في التغطيات الاقتصادية المنشورة على منصات الجزيرة الرقمية باللغة الإنجليزية.

وتسعى البوق القطرية إلى مواجهة عزوف المشاهد عنها بسبب عدم مصداقيتها، بعد اكتشاف دورها الخبيث في تلميع صورة الجماعات الإرهابية، وبث المحتوى التحرضي بما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي.

واجتمع حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المنصة، مع باري رافيندرا ناثان، المدیر العام لمؤسسة بلومبيرغ الإعلامية الدولية، وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بین الجانبين، وسبل تطوير التعاون بينهما ﻓﻲ مجال نشر وتبادل الأخبار وإنتاج المحتوى الإعلامي.

أکد بن ثامر أن هذه الاتفاقیة ستمکن الجزیره ومنصاتها الرقمیة من تقدیم منتج إعلامي متميز والتغطيات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال، وتنص الاتفاقية کذلك ﻋﻠﯽ إتاحة محتوى الجزیرة وما تنتجه من تغطيات وبرامج للمشترکین ﻓﻲ خدمة "بلومبيرغ تیرمنال" مما يساهم فى تعويض المنصة القطرية عن عزوف المشاهد عنها بسبب سياستها التحريضية