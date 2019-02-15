رئيس مؤتمر ميونخ يدعوا للاستماع إلى صوت العقل لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لحل النزاعات

دعا رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر الجميع للاستماع إلى صوت العقل لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لحل وتسوية النزاعات سواء فى أوروبا أو خارجها معربا عن قلقه من تراجع الثقة وتأجج الصراعات.

وأشار ولفجانج ايشينجر في افتتاح الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية الذي انطلقت أعماله بعد ظهر اليوم الجمعة إلى تغيير القوى حيث أن العالم الليبرالي الحر أصبح على حافة الهاوية داعيا القادة إلى تحمل مسئولية أكبر إزاء تقويض أسس المؤسسات التي بنيت على مدى عقود طويلة، وإزاء النزاعات التي تقود إلى انهيار النظام الحر.

وحذر من سباق التسلح وتزايد الجريمة المنظمة داعيا إلى العمل على حلها من خلال التعاون، مشيرا إلى النجاح الذي يمكن أن تحققه الدبلوماسية.

وأضاف ايشينجر أن المؤتمر سيبحث في مستقبل ودور أوروبا التي يتعين عليها القيام بخطوات لدرء المخاطر والتأثير في التطورات العالمية، محذرا من أن أوروبا معرضة لأن تفقد قدرتها على التحرك، ولكننا نحتاج إلى هذه القدرة والتحلي باستراتيجية لتتجنب أوروبا قدرتها على التحرك والتأثير على الساحة العالمية.

ولفت إلى أنه بغض النظر عن مسألة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي إلا أن بريطانيا ستظل جزءا من أوروبا ومن سياساتها الأمنية والدفاعية.

ونوه رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية بدور رجل الأعمال المصري شفيق جبر على دعمه المالي لهذا المؤتمر ضمن مجموعة من الداعمين.

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ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذى انطلق اليوم ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين

ووصل الرئيس السيسي أمس الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية؛ تلبية للدعوة الموجهة إلى الرئيس للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام ٢٠١٩.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه في ميونخ بمقر إقامته، حيث استقبل، بيتر ريدل رئيس شركة رودا أند شوارتز، والتي تعد من أبرز وأهم الشركات الألمانية والعالمية في مجال الأمن الإلكتروني وتأمين المنشآت، وأعرب الرئيس عن الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة في مجالات تخصصها في ظل ما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرات عريقة وما هو مشهود لمنتجاتها من كفاءة.

كما التقى الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة "أجورا" الإستراتيجية على هامش فعاليات منتدى ميونخ للأمن.

كما شارك الرئيس السيسي في مأدبة غداء العمل الذي نظمته إدارة المؤتمر على شرف الرئيس.

كما حضر غداء العمل بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألماني، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبى إم دبليو، وفولكسفاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية، وعدد من الشركات العالمية الأخرى العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية، فضلًا عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الإستراتيجية الدولية.