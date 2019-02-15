الملك سلمان يسأل عن سر وجود شاشات في مكتبه (فيديو)

سبوتنيك

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، فيديو لحظة دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مكتبه بقصر الحكم في الرياض، وذلك بعد انتهائه من تدشين عدد من المشاريع في العاصمة الرياض.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، سأل الملك سلمان عن شاشات وضعت في مكتبه، فأجابه أمير الرياض فيصل بن بندر، بأنها ترصد على مدار الساعة شوارع الرياض. وشاهد العاهل السعودي، مقطع فيديو قصير للمشروعات التي تتم في الرياض، والتقط الصور التذكارية مع أمير الرياض ونائبه والأمراء.

كما استعرض الملك سلمان، على مكتبه، بعض ذكرياته الدراسية ونشأته ومكان عمله السابق، وذلك عبر ألبوم صور.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد رعى، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع منطقة الرياض، الذي أقيم في قصر الحكم بمنطقة الرياض. ودشن، 921 مشروعا، بقيمة 52 مليار ريال، كما وضع حجر الأساس لـ360 مشروعا بقيمة 30 مليار ريال، ليكون إجمالي قيمة المشاريع التي تم تدشينها وكذلك التي تم وضع حجر الأساس لها، 82 مليار ريال.