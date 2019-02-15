جاويش أوغلو: سنطهر الجانب المقابل لحدودنا مع سوريا من الارهابيين

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "​تركيا​ ستطهّر الجانب المقابل لحدودها مع ​سوريا​ من إرهابيي "ي ب ك" و"​بي كا كا​" "عاجلا أو آجلا"، مؤكداً "أهمية ​الانتخابات​ في تعزيز استقرار تركيا، التي بدورها تعمل على تحقيق ​الأمن​ والسلام في المنطقة".

وأشار إلى "أننا كنا أمس مع الرئيس ​رجب طيب أردوغان​، في مدينة ​سوتشي الروسية​، حيث أبدينا موقفنا المؤكد على ضرورة استمرار وقف ​إطلاق النار​ بسوريا، وتشكيل لجنة دستورية لتحقيق الحل السياسي، و​القضاء​ على الإرهابيين في الجانب المقابل لحدودنا"، مشدداً على أنه "لا فرق بين التنظيمات الإرهابية"، مثل "داعش" و"بي كا كا" و"ي ب ك" و"النصرة".

وتابع: "أن تدخل تركيا "لا مفر أو بديل" له"، مؤكدا "أنها تتمتع اليوم بموقع قوي على الأرض، وعلى طاولة المفاوضات"، مشيراً إلى أن "عهد خسارة المكاسب الميدانية على طاولة المفاوضات "قد ولى".