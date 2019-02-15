لافروف يبحث مع هايكو ماس التسوية في سوريا في سياق لقاء سوتشي

أفادت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس على هامش مؤتمر ميونيخ التسوية في سوريا في سياق لقاء سوتشي".
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