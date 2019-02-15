لافروف يبحث مع هايكو ماس التسوية في سوريا في سياق لقاء سوتشي

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ إلى أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ يبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس على هامش مؤتمر ​ميونيخ​ التسوية في ​سوريا​ في سياق لقاء سوتشي".

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