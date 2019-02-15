البيت الأبيض: إعلان حالة الطوارئ سيضع بيد ترامب 8 مليارات لتأمين الحدود

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "إعلان حالة الطوارئ سيضع في يد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ 8 مليار ​دولار​ للمباشرة على الفور في تأمين الحدود مع ​المكسيك​". يذكر أن ​الكونغرس الأميركي​ كان قد وافق على قانون لتأمين الحدود وتجنب الإغلاق الحكومي بديل عن القانون الذي طلبه ترامب.

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