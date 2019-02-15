ترامب: نجحنا باجتثاث "داعش" وسيتم الإعلان عن قرار حول سوريا خلال 24 ساعة

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال مؤتمر صحفي في ​البيت الأبيض​، "أننا نجحنا في اجتثاث تنظيم "داعش" وسيتم الإعلان عن قرار حول ​سوريا​ خلال 24 ساعة"، مشيراً إلى "أننا استرددنا كل أسرانا من ​كوريا الشمالية​ بمساعدة ​الصين​ و​روسيا​ و​كوريا الجنوبية​"، معربا عن أمله بأن "تكون القمة مع زعيم كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​ في هانوي ناجحة".

وأوضح ترامب "أننا سنواجه التحديات ​الأمن​ية على حدودنا الجنوبية ونريد تحقيق الأمن"، مشيراً إلى أنه "ينبغي علينا تأمين حدودنا أولا قبل إرسال قواتنا إلى مناطق بعيدة عن حدودنا"، داعياً "للنظر إلى ​إسرائيل​ التي بنت جداراً وفاعليته حوالي 99 بالمئة".

واعتبر أن "كل ما يقوم به نانسي بيلوسي وتشاك شومر هو الكذب والكل يعرف كيف يتسلل الناس إلى بلادنا عبر الحدود"، مؤكداً "أنني سأوقع على أمر بإعلان حال الطوارئ الوطنية"، معتبراً أن "ما يحدث من هجرة غير شرعية وتسلل عبر الحدود وتجارة المخدرات يجب أن ينتهي ونحن نتعاون مع المكسيك بشأن الحدود"، مشدداً على "أننا سنجعل أميركا عظيمة مجدداً".

ولفت إلى أن "المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد جدا"، معلناً عن توقعه بارتفاع التبادلات مع بريطانيا.