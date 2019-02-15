وزير الدفاع التركي: قواتنا فقط هي من يجب أن تكون بالمنطقة الآمنة بسوريا

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ أن "​القوات التركية​ فقط هي التي يجب أن تكون في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق ​سوريا​".

وفي كلمته خلال مؤتمر ​ميونخ​ للأم، لفت آكار إلى أنه "يجب أن لا يتحول الفراغ الذي سيحدث عقب الانسحاب الأميركي من سوريا إلى منطقة آمنة للإرهابيين"، معتبراً أن "إخراج تنظيم "ي ب ك" من شمالي سوريا يشكل القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأمن حدودنا وشعبنا".