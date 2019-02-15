أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن "القوات التركية فقط هي التي يجب أن تكون في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سوريا".
وفي كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأم، لفت آكار إلى أنه "يجب أن لا يتحول الفراغ الذي سيحدث عقب الانسحاب الأميركي من سوريا إلى منطقة آمنة للإرهابيين"، معتبراً أن "إخراج تنظيم "ي ب ك" من شمالي سوريا يشكل القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأمن حدودنا وشعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: قواتنا فقط هي من يجب أن تكون بالمنطقة الآمنة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.