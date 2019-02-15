الشرطة التركية تمنع تجمعاً تضامنياً مع نائبة كردية مضربة عن الطعام

منعت ​الشرطة التركية​ تجمعاً لدعم نائبة كردية مضربة عن الطعام منذ مئة يوم تضامناً مع ​عبدالله أوجلان​ الذي يقضي عقوبة السجن مدى ​الحياة​. كما منعت الشرطة في دياربكر تجمعات صغيرة مؤيدة لغوفين من الاقتراب من منزلها بغية التجمّع كما كان مقررا.

وكان من المفترض أن يتزامن التجمع الداعم للنائبة المضربة عن الطعام ليلى غوفين مع الذكرى العشرين لإلقاء ​الاستخبارات التركية​ القبض على عبدالله أوجلان في ​كينيا​. وبدأت غوفين إضرابها في 8 تشرين الثاني استنكارا لظروف احتجاز أوجلان.

وقد دعا حزب الشعوب الديموقراطي الذي تنتمي إليه ليلى غوفين إلى هذا التحرك، لكن لم يسمح سوى لمجموعة صغيرة من نوابه من الاقتراب من الحواجز التي أقامتها الشرطة، مشيرا الى أن أكثر من مئتي سجين ينفذون حالياً إضراباً عن الطعام للتضامن مع غوفين.