مسؤول ايراني: ترامب يأخذ أموال السعوديين بدعوى حمايتهم

لفت رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية بإيران كمال خرازي إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحصل على كثير من المال من السعودية بغرض حمايتها"، مؤكدا أن "أميركا تحاول نشر ما يعرف بالخوف من إيران بسبب امتلاكها منظومة أسلحة دفاعية".
وذكر خرازي أن "الإمارات تمارس سياسة قاسية ضد إيران، وتسعى لانتهاز جميع الفرص لمناهضتها"، مؤكدا أن "بلاده سترد على أي محاولة اعتداء أو هجوم تستهدفها"، مشدداً على "سعي ايران لتطوير منظومتها الصاروخية للدفاع عن نفسها"، داعياً دول المنطقة إلى "الاجتماع بهدف حل مشكلاتها سويا بعيدا عن تدخل القوى الأجنبية".
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