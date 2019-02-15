مسؤول ايراني: ترامب يأخذ أموال السعوديين بدعوى حمايتهم

لفت رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية ب​إيران​ ​كمال خرازي​ إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يحصل على كثير من المال من ​السعودية​ بغرض حمايتها"، مؤكدا أن "​أميركا​ تحاول نشر ما يعرف بالخوف من إيران بسبب امتلاكها منظومة أسلحة دفاعية".

وذكر خرازي أن "​الإمارات​ تمارس ​سياسة​ قاسية ضد إيران، وتسعى لانتهاز جميع الفرص لمناهضتها"، مؤكدا أن "بلاده سترد على أي محاولة اعتداء أو هجوم تستهدفها"، مشدداً على "سعي ​ايران​ لتطوير منظومتها الصاروخية للدفاع عن نفسها"، داعياً دول المنطقة إلى "الاجتماع بهدف حل مشكلاتها سويا بعيدا عن تدخل القوى الأجنبية".