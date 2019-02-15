جنبلاط ابرق الى رئيس وزراء الهند مستنكرا التفجير في كشمير

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ إلى رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندا مودي​ مستنكرا التفجير الإرهابي الذي إستهدف قافلة عسكرية في إقليم ​كشمير​ قرب سرينغار وأدى إلى مقتل العشرات من جنود ​الجيش​ الهندي.وأبرق جنبلاط، للغاية نفسها، إلى سفير الهند سانجيف أرورا.

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