جنبلاط ابرق الى رئيس وزراء الهند مستنكرا التفجير في كشمير

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي مستنكرا التفجير الإرهابي الذي إستهدف قافلة عسكرية في إقليم كشمير قرب سرينغار وأدى إلى مقتل العشرات من جنود الجيش الهندي.وأبرق جنبلاط، للغاية نفسها، إلى سفير الهند سانجيف أرورا.
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