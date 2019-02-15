قاسم التقى وفدا طلابيا من الوطني الحر وحزب الله: لتمتين التحالف على مستوى الجامعات

عرض نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ مع وفد من قطاع الشباب في التيار والوطني الحر ومن ​التعبئة التربوية​ في حزب الله الظروف التي أدت إلى توقيع ورقة التفاهم بين حزب الله و​التيار الوطني الحر​.

واستعرض قاسم حرص كل من ​الرئيس ميشال عون​ والأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصر الله​ على أن يصل هذا التفاهم إلى القواعد الشعبية لدى كل من الطرفين، وفصَّل الإنجازات الوطنية والإقليمية التي تحققت بعد ذلك.

واكد قاسم على ​الطلاب​ بـ "العمل على تمتين هذا التحالف على مستوى ​الجامعات​ في ​لبنان​ بما يخدم مصلحة الوطن ومستقبله".