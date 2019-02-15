عرض نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع وفد من قطاع الشباب في التيار والوطني الحر ومن التعبئة التربوية في حزب الله الظروف التي أدت إلى توقيع ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
واستعرض قاسم حرص كل من الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن يصل هذا التفاهم إلى القواعد الشعبية لدى كل من الطرفين، وفصَّل الإنجازات الوطنية والإقليمية التي تحققت بعد ذلك.
واكد قاسم على الطلاب بـ "العمل على تمتين هذا التحالف على مستوى الجامعات في لبنان بما يخدم مصلحة الوطن ومستقبله".
كانت هذه تفاصيل خبر قاسم التقى وفدا طلابيا من الوطني الحر وحزب الله: لتمتين التحالف على مستوى الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.