التقدمي ندد بسياسة وزارة الطاقة في حرمان اقليم الخروب من التيار الكهربائي

نددت وكالة داخلية في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" في ​اقليم الخروب​ بـ "​سياسة​ ​وزارة الطاقة والمياه​ و​مؤسسة كهرباء لبنان​ المتبعة في حق منطقة اقليم الخروب، حيث تشكو المنطقة من تقنين قاس ب​التيار الكهربائي​، على رغم وجود ثلاثة معامل لانتاج ​الطاقة الكهربائية​ في الاقليم وهي معمل ​الجية​ الحراري وبول أرقش في خراج بسري و​شارل الحلو​ في جون".

وفي بيان لها، حذرت الوكالة "انها سترفع الصوت عاليا وستتحرك بكل الوسائل إذا استمرت سياسة الإجحاف في حق المنطقة تحت حجة تأمين الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول"، وأسفت لـ "طريقة تعاطي وزارة الطاقة السلبي مع ​قطاع الكهرباء​ والذي يشهد تراجعا كبيرا على مر السنين، وهي ترهق ​الخزينة اللبنانية​ وتستزفها، ولم تقدم اطلاقا على اصلاح هذا القطاع، الذي تفوح منه السمسرات والصفقات ومزاريب الإهدار و​الفساد​ المحمية من اصحاب النفوذ، بل ما زالت تستمر بسياسة حرمان المواطنين من التيار الكهربائي من المعمل الوطنية، بل تستورده من البواخر بأعلى الأثمان خدمة لجيوبهم".

ودعت ​الحكومة​ الى "التنبه إلى هذه المسألة وتفعيل مؤسسات الرقابة لوضع حد لهذه المهزلة التي تعيشها البلاد تحت حجة تأمين الاعتمادات، وانفاق المبالغ الطائلة لبواخر الفيول الراسية في عرض البحر في انتظار تفريغ الفيول والتي تكبد ​الدولة اللبنانية​ خسائر باهظة".