"جائزة الأكاديميّة" أطلقت حملة التواقيع على وثيقتها

لفت رئيس جمعيَّة "جائِزة الأَكاديميَّة العربيَّة" ​رزق الله الحلو​ في كلمة له خلال اطلاق الجمعية حملة التّواقيع على وثيقة "بالمحبّة نبنبه..." تحت عنوان "السَّاسة وأَهْلُ الصِّحافَة والفَنِّ… إِلى مَن يُرسِلون بِطاقات المُعايَدة؟"على المسرح البلديّ في ​جديدة المتن​ إلى أنه "عِنْدما أَطْلقنا مُبادرة "بالمحبَّة نَبْنيه..." أَيْ نَبْني لُبنان، كان علينا العَمَل بجِدٍّ لِتَنْفيذ فِكْرةٍ جَديدةٍ ومُبْتكَرَةٍ، كيف لا؟ ونحن في جمعيَّة "جائِزة الأَكاديميَّة العَربيَّة" دأَبْنا منذ انْطلاقتِنا الأُوْلى بعد نَيْلنا ثِقة الوَزارات المَعْنيَّة، وحصولِنا على "العِلْم والخَبر" في 18 آب 2016، على تنميةِ روح الإِبداع في نفوسِنا أَوَّلاً، ومِن ثَمَّ بين أَبْنائنا المُتَعلِّمين في كلِّ المَدارس اللُّبنانيَّة الشَّريكة لنا".

وأشار إلى أنه "من إِطلاق المَشْروع الوَطنيِّ إِلى تَنْفيذِه، وهُنا المُفارَقات البعضُ سأَل وسأَل وسُرِرْنا لذلك، فهو دليلُ اهتِمامٍ والبعضُ اسْتَهزأَ: "شو قيمِتها هالوَثيقة؟"، فقلنا له إِنَّ الكلِمة الجامِعة بِثمنِ الكلِمة المُحرِّضَة، لكنَّ أثَرها في النُّفوس هو تَمْجيدٌ للخالِق وعملٌ بِتعاليمه السَّماويَّة، فيما أَثَر الثَّانية انْقِسامٌ، فحَرْبٌ فتَكْفيرٌ والبعضُ شكَّك: "طيِّب من بيضْمَن الأَفْعال بعد التَّوْقيع على هالوَثيقة؟"، فقُلْنا لَه: "حين يَنْتفي الضَّمير ويتوقَّف القَلْب عن الإِنْتاجيَّة، فهُناك البُكاء وصَريف الأَسنان والبعضُ الآخَر تلقَّف هذه المُبادرة، فكانَت بُذورًا غُرِست بمحبَّةٍ في أَرْضٍ طيِّبة، وكان بالتَّالي لقاؤُنا في هذه اللَّيلة الفارحة، وكان حضورُكُم جميعًا في هذه القاعة وهنا تصحُّ عبارة "كلكُن يَعْني كلكُن وكلُّن يعني كلُّن" تَعْني كُلَّ مُتعالٍ على الجِراح الشَّخصيَّة والعائليَّة بِبَلْسم المَحبَّة وتَعْني كُلَّ عاشِقٍ للحقِّ والحَقيقةَ، عَمَلاً بالوصيَّة القائِلة: "تَعْرفون الحَقَّ والحقُّ يحرِّرُكم".

وقد كانت كلمات لكل من نائِبة رئيس الجَمْعيَّة، مُنسِّقة المَوْسم الرَّابع من مُباريات الجمعيَّة الكاتِبة حنان رحيمي، الدّكتور كليمون حكيم، السَّيِّدة لَميس شقير، نَقيبَة الإِعْلام المَرْئيِّ

والمَسْمُوع رِنْدلى جبُّور، مُدير البَرامِج في إِذاعة "صوت لُبْنان" – الضَّبيَّه شادي مَعْلوف، رئيس تَحْرير موقع "النَّشرة" جوزيف سِمْعان، رئيس "دائرة الأحداث الآنيّة والرِّيبورتاج" في "إذاعة ​لبنان​" كميل عبد الله، الإِعلاميَّة ميراي عيد عن "برايفت ماغازين"، الإعلاميّ وائل خليل عن "ليبانون غيت"، نقيب "مُحْترِفي الموسيقى والغِناء في لبنان" فَريد أَبو سَعيد، / نقيب "مُمثِّلي المَسْرح والسِّينما والإِذاعة والتِّلفزيون في لبنان" نعمة بدوي مُمثّلاً بالفنّان سعد حمدان، رئيس "اتِّحاد الكُتَّاب اللُّبنانيِّين" د. وَجيه فانوس، النَّاقد والكاتب جهاد أَيُّوب، نقيب "المُعلِّمين في المَدارس الخاصَّة" رودولف عبُّود.

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كما ووقع على الوثيقة رؤساء المجالس الاختياريّة: سعيد مِتْري رئيس "رابِطة مُخْتاري المَتن" ومُختار البَوْشريَّة، المُحامي عِصام أَبو جَوْدة، مُختار جورة البلَّوط ، هادي يزبك - مُختار جْدَيْدة المَتِن، وكمال عبد المَسيح مختار البَوْشريَّة.

وأحيى الأمسية الفنّانون: سعد حمدان، جوزيف كرم ومايا يزبك. وقال كرم وهو أستاذ العزف على النّاي في "كونسرفاتوار الوطني" إنّه استوحى معزوفته في الاحتفاليّة من وثيقة "بالمحبّة نبنيه...". وفي الختام دعا الحلو الحضور إلى نخبٍ في المناسبة.

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