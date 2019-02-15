ادي معلوف: المسار الاقتصادي قد انطلق

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​إدي معلوف​ ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لم يعلن موقفا واضحا من موضوع عودة ​النازحين السوريين​"، معتبرا ان "جميع اللبنانيين على نفس المركب الذي اذا غرق سيُغرق الجميع والوطن وليس حزبا او فئة"، مشددا على "ضرورة تعاطي كل الاطراف بجدية، وان كانت هذه الجدية متفاوتة".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت معلوف الى ان "استمرار الاداء كما كان سابقا، دون تحقيق الانجازات التي يلمسها كل اللبنانيين، وإلا البلد سيكون متجها نحو الانهيار"، مؤكداً أن "الاجواء الايجابية التي يعبّر عنها ​رئيس الجمهورية​، لا تأتي من العدم، بدليل تهافت ​الدول المانحة​ على تقديم ​القروض​ الميسّرة للبنان، من اجل تحديث ​البنى التحتية​ بشروط التلزيمات الشفّافة وكل ذلك ايضا يعكس الحرص الدولي على الوضع اللبناني".

وأشار الى ان "ضخ الاموال في هذه المشاريع ستنعكس حركة في النشاط ​الاقتصاد​ي، هذا اضافة الى كمية الاموال المجمدة في ​المصارف اللبنانية​ جراء الخوف من تحريكها الى جانب الاستفادة من الفوائد العالية"، متوقعا "انخفاض الفوائد الامر الذي سيشكل بدوره دافعا للاقتصاد"، لافتاً إلى أن "موضوع استخراج ​النفط والغاز​ ايضا جدّي، حيث ان استثمار شركات عالمية كبرى في هذا القطاع هو خير دليل على الاستقرار في لبنان".

وقال: "نأخذ في الحسبان ايضا اعادة اعمار ​سوريا​، وان لم تكن الاعمال قد انطلقت إلا ان لبنان سيستفيد وسيكون ممراّ لمرور البضائع الى الداخل السوري وخير دليل على ذلك المؤشرات الحاصلة في ​مرفأ طرابلس​".