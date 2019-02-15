استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان فوزي الزيود على رأس وفد، في زيارة جرى في خلالها عرض سبل تطوير التعاون والتنسيق بين الحهتين.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عثمان استقبل مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان على رأس وفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.