وزير الدفاع يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ممثلا الحريري

يشارك وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ ممثلا رئيس ​مجلس الوزراء​ سعد الدين الحريري، في ​الدورة​ 55 لمؤتمر ​ميونخ​ للأمن (MSC) حيث ستكون له لقاءات ثنائية عدة على هامش المؤتمر مع عدد من وزراء الدفاع او الخارجية المشاركين في المؤتمر، بحضور سفير لبنان في ​المانيا​ الدكتور مصطفى أديب والوفد العسكري المرافق المؤلف من العميد الركن نعيم سليلاتي والعميد الركن رولي فارس والرائد وسيم فرحات.

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