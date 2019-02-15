علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​عماد واكيم​ على اعتذار النائب ​محمد رعد​ وكتب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "​كتلة الوفاء للمقاومة​ بلسان رئيسها الزميل محمد رعد قامت بخطوة جريئة ومسؤولة ، هذا ​اللغة​ التي نريدها بين اللبنانيين مقارعة في ال​سياسة​ مع احترام متبادل، سلام على من يريد السلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم معلقا على اعتذار رعد: خطوة جريئة ومسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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