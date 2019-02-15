أفادت مصادر نيابية لـ"النشرة" أنه "جرى التوافق في الاجتماع الذي عقد بين نواب "​الكتائب اللبنانية​" و​التيار الوطني الحر​ ممثلا ب​آلان عون​ و​ابراهيم كنعان​، و​القوات اللبنانية​ ممثلة ب​جورج عدوان​ انه في المستقبل لن يتم التعرض الى الرموز السياسية لكل جهات، وهذا سيسري ابتداءا من اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اتفاق بين نواب الكتائب والتيار الوطني والقوات على عدم التعرض لرموز أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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