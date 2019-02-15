النشرة: باسيل تواصل مع حزب الله والكتائب والقوات لسحب فتيل أزمة كلام الموسوي

علمت "​النشرة​" أن "عضو كتلة "​القوات اللبنانية​" النائب ​جورج عدوان​ اتصل بوزير الخارجية ​جبران باسيل​ وطلب منه توحيد الموقف بمقاطعة الجلسات النيابية بسبب خطاب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​، حتى صدور اعتذار رسمي من الحزب. إلا أن باسيل اعتبر أن هذا الموضوع يتطلب وقتاً ما سيؤثر على مسار اعطاء الثقة للحكومة وسيعطّل البلد، لذا كلّف عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ بالتواصل مع القوات اللبنانية وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​ بالتواصل مع ​الكتائب​ لعدم خلق أزمة جديدة بمقاطعة الجلسات النيابية خصوصاً على الصعيد المسيحي، كما تولى هو شخصياً ​الاتصالات​ مع الحزب بشكل مكثف ونجح في مسعاه للوصول الى اصدار بيان من الحزب تولى النائب ​محمد رعد​ قراءته، ما أدى إلى سحب فتيل الأزمة".

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