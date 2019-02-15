شدد وزير الإعلام السابق ​ملحم الرياشي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن ‏"احترام آداب المخاطبة اساس لعمارة الوطن النموذج؛ وعلى شجاعة الاعتذار نبني معاً، بشير لا يموت"، مشيرا الى أنه "على شجاعة الاعتذار نبني معا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياشي :احترام آداب المخاطبة اساس لعمارة الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.