عقدت الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات ​لبنان​ تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية (CBRN)، وادارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمار الشامل في ​رئاسة مجلس الوزراء​، اليوم في ​السراي الحكومي​.

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كانت هذه تفاصيل خبر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسلّمون تقريرهم الرسمي الى الحكومة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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