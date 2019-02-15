جنبلاط أبرق إلى رئيس وزراء الهند معزياً بضحايا التفجير الإرهابي بكشمير

أبرق رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ إلى رئيس الوزراء الهندي ​ناريندا مودي​ مستنكراً التفجير الإرهابي الذي إستهدف قافلة عسكرية في سارانجار في إقليم ​كشمير​ وأدى إلى مقتل العشرات من الجنود في ​الجيش الهندي​.

كما أبرق جنبلاط للغاية ذاتها إلى سفير الهند في ​لبنان​ سانجيف أرورا للغاية ذاتها.