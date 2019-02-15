جنبلاط أبرق إلى رئيس وزراء الهند معزياً بضحايا التفجير الإرهابي بكشمير

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي مستنكراً التفجير الإرهابي الذي إستهدف قافلة عسكرية في سارانجار في إقليم كشمير وأدى إلى مقتل العشرات من الجنود في الجيش الهندي.
كما أبرق جنبلاط للغاية ذاتها إلى سفير الهند في لبنان سانجيف أرورا للغاية ذاتها.
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