واشنطن: استرجاع أكثر من 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش" بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ (أ ش أ) قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، إن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، تمكن من استرجاع أكثر من 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي بسوريا.

وأوضح شاناهان - في تصريح على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ نقلته قناة "الحرة" الأمريكية - أن قوات التحالف دمرت قدرات التنظيم القتالية وقضت على معظم قادته، إضافة إلى قطعها كل موارده.

وأكد شاناهان أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم التحالف، رغم قرار سحب قواتها من سوريا، مضيفًا "حان الوقت لخفض عدد القوات الأمريكية على الأرض في شمال شرق سوريا، لكن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بقضية التحالف، الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش في الشرق الأوسط وخارجه".

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