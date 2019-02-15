رئيس وزراء تونس يبحث مع الرئيس الفرنسي مكافحة الإرهاب



محمد اسماعيل - القاهرة - تونس (أ ش أ)

صرح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بأن مكافحة الإرهاب كانت من أبرز الموضوعات التي تم تناولها في مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

وقال الشاهد - عقب لقائه مع ماكرون وفقًا لبيان الحكومة التونسية اليوم الجمعة - إن مكافحة الإرهاب كانت من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك برنامجًا مشتركًا لوضع استراتيجية متكاملة لتبادل المعلومات والاستخبارات.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية أن اللقاء تناول أيضًا أهمية تعزيز الاستثمارات الفرنسية في تونس والشركات الفرنسية المتواجدة هناك، إضافة إلى تشجيع عودة السياح الفرنسيين إلى تونس، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف سائح عام 2018، وتستهدف تونس زيادته ليصل إلى مليون سائح بنهاية 2019.

وأضاف الشاهد أنه ناقش مع الرئيس ماكرون سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء الجامعة التونسية الفرنسية في شهر سبتمبر من العام الجاري، فضلاً عن توأمة عدد من الجامعات التونسية مع نظيراتها الفرنسية، إضافة إلى آخر الاستعدادات للقمة الفرنكفونية التي تستضيفها تونس العام القادم.