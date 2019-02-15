شكري ونظيره الأرميني يتطلعان لعقد اللجنة المشتركة في القاهرة قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، عن تطلعهما لعقد اللجنة المشتركة في القاهرة وقيام الوزير شكري بزيارة إلى العاصمة الأرمينية يريفان قريباً.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري اليوم الجمعة مع نظيره الأرميني على هامش النسخة الــ55 لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليا، في إطار المساعي التي تقوم بها الخارجية المصرية لتوطيد أطر التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء حول العالم.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء خصوصية العلاقات بين مصر وأرمينيا، حيث أسهم المواطنون المصريون من أصل أرميني في تطور مصر السياسي والاقتصادي والثقافي على مدار السنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب لنظيره الأرميني عن تطلع مصر لزيادة وتيرة تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مع أرمينيا على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور على كافة الأصعدة.

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا لتطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، لاسيما نتائج الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في أرمينيا خلال سبتمبر 2017، حيث أشاد الوزيران بهذه التطورات الإيجابية.

كما اتفق الوزيران على تكليف السفيرين الجديدين إلى كل من القاهرة ويريفان بتنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء الأواصر التاريخية التي تربط بينهما.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن التقييم المصري للأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة أحدث المستجدات في سوريا وليبيا واليمن.