"بترول أبو قير" تعتزم استثمار 190 مليون دولار في العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عبد السلام رئيس شركة بترول أبو قير، إن إجمالي الاستثمارات بموازنة الشركة للعام المالي المقبل يبلغ حوالي 190 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الجمعة.

وأضاف عبد السلام أن من المخطط حفر وإكمال 5 آبار تنموية خلال العام المالي المقبل لإضافة حوالي 5 آلاف برميل زيت مكافئ لمعدلات الإنتاج اليومي.

جاء تصريحات عبد السلام خلال أعمال الجمعية العامة لشركة بترول أبوقير، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2019-2020.

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وذكر عبد السلام أن من المخطط تنفيذ مشروع محطة الضواغط البرية بالمعدية باستثمارات حوالي 16 مليون دولار، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتي تعمل على توفير بيئة عمل آمنة للأفراد والمعدات وتنفيذ المشروعات مما يسهم بقوة في تحقيق خطط زيادة معدلات العمل والإنتاج.

ونفذت الشركة خطة حفر لسبعة آبار منها بئر استكشافي حقق نتائجا إيجابية وتم وضعه على الإنتاج، كما حفرت الشركة 6 آبار تنموية في حقل شمال أبوقير من خلال الرصيف البحري الجديد "شمال أبوقير-3" تم وضعها على الإنتاج، ليرتفع الإنتاج اليومي في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 280 مليون قدم مكعب غاز، بحسب عبد السلام.

وأشار عبد السلام إلى أنه يتم دراسة حفر بئر جديدة باستثمارات حوالي 30 مليون دولار خلال النصف الحالي من العام المالي تسهم في زيادة الإنتاج اليومي وإضافة احتياطيات مؤكدة تصل إلى حوالي 36 مليار قدم مكعب غاز.

كما تنفذ الشركة حاليا مشروع تشغيل محطة الضواغط البرية باستثمارات 14 مليون دولار والذي من المخطط أن يضيف للإنتاج حوالي 25 مليون قدم مكعب غاز يوميا، كما تدعم الاحتياطي المؤكد بحوالي 47 مليار قدم مكعب غاز جديدة، وفقا لعبد السلام.