محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (أ ش أ) قضت وحدات الجيش السوري، اليوم الجمعة، على عدد من المسلحين وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد؛ للرد على خرقهم اتفاق منطقة خفض التصعيد في ريف حماة الشمالي الغربي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام حكومية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وحدات الجيش "نفذت ضربات صاروخية على مواقع إرهابيي "الحزب التركستاني"، و"جبهة النصرة" في قريتي التوينة والحويز في الشريط الشرقي لسهل الغاب؛ ما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين من التنظيمين، وإصابة آخرين، وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم".

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات من الجيش قضت على مجموعات إرهابية تسمى "كتائب العزة" حاولت التسلل من محور وادي الدورات شرق بلدة اللطامنة باتجاه النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي؛ وذلك وفي إطار ردها على اعتداءات الإرهابيين على النقاط العسكرية، والمناطق الآمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الجيش السوري يقضي على إرهابيين ويدمر تحصيناتهم بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.