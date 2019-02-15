موريتانيا تنشئ مؤسسة دينية لمواجهة مؤسسات "الإخوان" الإرهابية

أقر مجلس الوزراء الموريتاني إنشاء "مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى" وهي مؤسسة جامعية دينية في ثوب التعليم الديني الأصيل، في خطوة تهدف لمواجهة مؤسسات التعليم ذات الطابع الديني التي تسيطر عليها تيارات الإسلام السياسي خاصة جماعة الإخوان المسلمين في موريتانيا.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية "مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة للتعليم العالي تدعى (المحظرة الشنقيطية الكبرى).

وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود: إن الحكومة صادقت في اجتماعها اليوم الخميس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير مؤسسة للتعليم العالي تدعى "المحظرة الشنقيطية الكبرى".

وأضاف الوزير أن المراحل الدراسية بالمحظرة الكبرى ستتوزع بين الإجازة ودرجة الماجستير والدكتوراه وسيكون مقرها بمدينة "أكجوجت" شمال البلاد (256 كيلومتراً شمال العاصمة).

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية أن "المحظرة الشنقيطية الكبرى" مخصصة للمتميزين من طلبة المدارس القرآنية والشرعية التقليدية (المحاظر) وتهدف إلى تخريج العلماء، مشيراً إلى أن الدراسة بها ستشمل جميع معارف المحظرة.

Advertisements

وتابع أن من شروط الالتحاق بالجامعة الحصول على شهادة الباكالوريا والإجازة في قراءة نافع بروايتي ورش وقالون ودراسة بعض المتون.

وأوضح الوزير أن المواد الدراسية في المحظرة ستشمل أيضاً اللغات الحية والمعلوماتية، إضافة إلى المستجدات العصرية مما يحتاج العلماء إلى معرفته.

واعترف الوزير بأن الدولة الحديثة كانت "مستقيلة" من مهمتها تجاه المحظرة، وأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يعطيها أولوية هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

ويأتي إنشاء هذه المؤسسة الدينية بعد أشهر من إغلاق أكبر المؤسسات الدينية التابعة للإخوان الإرهابية بتهمة نشر التطرف والغلو وتبييض الأموال وعدم الشفافية في التمويل وصرف الأموال.