الأردن يعثر على متفجرات مرتبطة بـ"هجوم الفحيص"

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، العثور على مواد متفجرة مدفونة تحت الأرض مطابقة لمواد استخدمها إرهابيون في عملية الفحيص الصيف الماضي.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الفرق الأمنية المختصة التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق قرب مدينة السلط وسط البلاد إثر حادث انفجار أمس الخميس، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض وهي مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية خلال أغسطس 2018.

وأكدت غنيمات أن الفرق الأمنية المختصة تعاملت مع هذه المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع، مضيفة أن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة ما زالت جارية.

ولقي رجلا أمن وشخص حتفهم، وأصيب 8 من أفراد الأجهزة الأمنية بإصابات بالغة، أمس الخميس، بعدما قتل الشخص في البداية بالانفجار قبل أن تحضر الأجهزة الأمنية ويقع الانفجار الثاني.