مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا

تعهدت 25 دولة تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا التي تشهد أزمة، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في أعقاب مؤتمر لمنظمة الدول الأميركية حول تقديم الدعم لذلك البلد.

وكتب بولتون في تغريدة "اليوم، تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية منظمة الدول الأميركية تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية".

وبحسب ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة فإن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية".

وفي افتتاح المؤتمر في واشنطن، قال ممثل خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية في الولايات المتحدة كارلوس فيكيو، إن الأولوية هي إيصال المساعدات إلى فنزويلا في 23 فبراير بعد شهر على إعلان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة.

ويرفض مادورو الذي ينفي وجود "أزمة انسانية"، دخول هذه المساعدة معتبراً أنها خطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة و"استعراض سياسي".

وتهز فنزويلا كارثة اقتصادية خطيرة تسببت بنزوح أكثر من 2,3 مليون شخص من سكانها، وفق الأمم المتحدة.

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