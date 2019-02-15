الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون التمويل الحكومي

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون التمويل للحكومة الفيدرالية، بأغلبية 83 صوتاً مقابل 16 صوتاً، على أن يتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب، الذى من المقرر أن يعقد جلسته فى وقت لاحق لمناقشته.

وأكد البيت الأبيض الأميركي، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل لتجنب الإغلاق الحكومي ويعلن حالة طوارئ وطنية، وقال زعيم الإغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ إنه سوف يؤيد إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وقال الديمقراطيون إنه لا توجد هناك حالة طوارئ وطنية عند الحدود المكسيكية، وأنهم يفكرون فى اتخاذ إجراء قانونى، ومن المرجح أيضا أن تتخذ جماعات الحقوق المدنية التى لاتستهدف الربح إجراءات أمام المحاكم.

ولا يتضمن مشروع قانون التمويل مبلغ 5.7 مليارات دولاراً الذي طالب به الرئيس دونالد ترامب لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، ولكنه خصص 1.375مليار دولار لإقامة الحواجز على طول الحدود الجنوبية الغربية.

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