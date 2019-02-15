إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 8 متظاهرين فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي القطاع، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى.
وقالت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم، إن 8 مواطنين
وينظم الفلسطينيون كل يوم جمعة مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.
وتواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.
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