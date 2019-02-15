بريطانيا: البريطانيون العائدون من سوريا يهددون الأمن القومي

الشرطة البريطانية - ارشيفية

وكالات

أكد رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية (إم أي 6) ألكس يانجر إن البريطانيين العائدين من سوريا يشكلون تهديدًا على الأمن القومي، ولكن لا يمكن منعهم من العودة إلى البلاد

إذا اختاروا ذلك.وأفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الجمعة، بأن تصريحات يانجر تأتي عقب إعلان المواطنة البريطانية شاميما بيجوم (18عامًا) التي فرت إلى سوريا في عام 2015 للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة.وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أنه لن يتردد في منع عودة شاميما بيجوم إلى البلاد.