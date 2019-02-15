بريطانيا: البريطانيون العائدون من سوريا يهددون الأمن القومي

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الشرطة البريطانية - ارشيفيةوكالات
أكد رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية (إم أي 6) ألكس يانجر إن البريطانيين العائدين من سوريا يشكلون تهديدًا على الأمن القومي، ولكن لا يمكن منعهم من العودة إلى البلادإذا اختاروا ذلك.
وأفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الجمعة، بأن تصريحات يانجر تأتي عقب إعلان المواطنة البريطانية شاميما بيجوم (18
وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أنه لن يتردد في منع عودة شاميما بيجوم إلى البلاد.
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