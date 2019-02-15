العلاقات الثنائية تتصدر مباحثات شكرى ونظيره الأرميني

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التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأرميني "زوهراب مناتساكانيان"، وذلك علي هامش النسخة الـــ55 لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد خلال الفترة من 15-17 فبراير الجاري.
يأتي اللقاء في إطار المساعي التي تقوم بها الخارجية المصرية لتوطيد أطر التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء حول العالم.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب لنظيره الأرميني عن تطلع مصر لزيادة وتيرة تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مع أرمينيا على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق
وأوضح حافظ، أن اللقاء تطرق أيضًا لتطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، لاسيما نتائج الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في أرمينيا خلال سبتمبر 2017، حيث أشاد الوزيران بهذه التطورات الإيجابية وأعربا عن تطلعهما لعقد اللجنة المشتركة في القاهرة وقيام الوزير شكري بزيارة إلى العاصمة الأرمينية يريفان قريباً.
كما اتفقا الوزيران على تكليف السفيرين الجديدين إلى كل من القاهرة ويريفان بتنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء الأواصر التاريخية التي تربط بينهما.
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