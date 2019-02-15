شكرى يبحث دعم عمليات حفظ السلام الدولية مع لاكروا

كتبت تهانى شعبان

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المعني بعمليات حفظ السلام "جون بيير لاكروا" سبل دعم وتعزيز العمليات الأممية لحفظ السلام، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة وجه الشكر للحكومة المصرية على المساهمة المصرية في عمليات حفظ السلام، ودورها في تطوير أطرها المفاهيمية، والمساندة المصرية في إطار مبادرة Action for Peace، موضحاً أن تلك المبادرة

تحتاج الي مزيد من الدعم من قِبَل أعضاء الأمم المتحدة من أجل الوصول الى نتائج أكثر حرفية وفعّالية لأداء قوات حفظ السلام.وأوضح حافظ أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في مالي والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، حيث أشاد "لاكروا" بما قامت به مصر من جهد نحو هدف تحقيق الاستقرار في مالي، مبرزًا أيضًا أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الأممالمتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الساحل، خاصةً في مالي وبوركينا فاسو، معربًا عن حرصه لاستمرار التعاون الوثيق والاستراتيجي مع مصر في كل تلك الموضوعات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019.

وأكد شكرى خلال اللقاء على أن مصر تواصل جهودها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام بغية الوصول إلى الهدف الأشمل وهو استدامة السلام على الصعيد العالمي بما يتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على حرص الدولة المصرية على توفير عوامل النجاح عملياتياً واستراتيجياً لعمليات حفظ السلام الأممية، وكيفية تطوير أدائها وتقييمه من منظور شامل ومتكامل.