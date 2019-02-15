كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن ستسحب ألف جندي من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جنرال أمريكي اليوم الجمعة، إن "من المتوقع أن يقلص الجيش الأمريكي عدد قواته في أفغانستان في إطار حملة لرفع مستوى الكفاءة يشرف عليها القائد العسكري الجديد وذلك حتى قبل أي تقليص للقوات في إطار اتفاق سلام مشيراً إلى أن الخفض قد يتجاوز ألف 1000 فرد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه ينوي سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان في ظل ما تحقق من تقدم في مفاوضات السلام مع حركة طالبان قائلاً "الأمم العظيمة لا تخوض حروباً بلا نهاية".

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لكن قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتيل، قال إن "قرار سحب جزء من القوات الأمريكية في أفغانستان البالغ عددها نحو 14 ألف فرد لا يرتبط بجهود السلام".

وأضاف أن الإجراء جزء من جهود يقوم بها الجنرال سكوت ميلر، الذي تولى قيادة القوات الأمريكية بأفغانسان في سبتمبر لتحقيق استفادة أكبر من الموارد الأمريكية.

وأضاف الجنرال فوتيل في مقابلة خلال زيارة لسلطنة عُمان "هذا شيء بدأه مع توليه منصبه هنا، وهو يتطلع إلى سبل تحقيق أفضل كفاءة وفاعلية على الأرض".