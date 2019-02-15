كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن يدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية هندية في إقليم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية هندية في مقاطعة (بولواما) في إقليم كشمير بالهند أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، موقف اليمن الرافض للإرهاب بكافة أشكاله ووسائله، معربة عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الحادث الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.