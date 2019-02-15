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اليمن يدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية هندية في إقليم كشمير

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أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية هندية في مقاطعة (بولواما) في إقليم كشمير بالهند أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

 

وأكدت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، موقف اليمن الرافض للإرهاب بكافة أشكاله ووسائله، معربة عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الحادث الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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