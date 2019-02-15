كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: قواتنا فقط يجب أن تكون بالمنطقة الآمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله اليوم الجمعة إن القوات التركية فقط هي التي يجب أن تكون في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سوريا.

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وتريد تركيا إقامة منطقة آمنة بدعم لوجستي من الحلفاء بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وتقول تركيا إن "هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة"، كما أنها تعتبر هذه الوحدات جماعة "إرهابية".