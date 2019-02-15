دراسة: معدل انتشار التدخين بالمغرب تراجع بـ32% خلال 17 سنة الأخيرة

في ضل تعثر تنزيل قوانين تمنع التدخين في الفضاءات العمومية، كشفت معطيات حديثة، عن تراجع كبير في نسبة انتشار التدخين في المغرب.

وأظهر المسح الوطني لعوامل اختطار الأمراض غير السارية، والذي أنجزته وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية وقدمت نتائجه، اليوم الجمعة، أن معدل انتشار التدخين بلغ 11.7 في المائة.

وأوضحت ذات الدراسة أن معدل انتشار التدخين انخفض بنسبة 32 في المائة بين عامي 2000 و2017، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض أكثر وضوحا في المناطق القروية، حيث وصل إلى 35 في المائة مقابل 28 في المائة في المناطق الحضرية.

وتنص نتائج الدراسة على أن انتشار التدخين لا يتجاوز 0.3 في المائة في صفوف النساء سنة 2017، بعدنا كان يسجل 0.6 في سنة 2000.