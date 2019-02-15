صراع مغربي موريتاني على موهبة فريق لانس الفرنسي

ترغب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والناخب الوطني هيرفي رونار، في إقناع اللاعب الشاب منير الشويعر، لاعب فريق لانس الفرنسي، أحد أندية الدرجة الثانية، من أجل حمل قميص “أسود الأطلس” وقطع الطريق على الاتحاد الموريتاني للعبة، الراغب هو الآخر في إقناعه باللعب لمنتخب “المرابطون”.

ويعتبر الشويعر، 20 سنة، من اللاعبين المتألقين في فريق ” الدم والذهب” الفرنسي هذا الموسم، وعلى الرغم من ترعرعه في فرنسا، إلا أنه مرشح للالتحاق إما بالمنتخب المغربي أو الموريتاني، بحكم أن والده ن موريتانيا، ووالدته من المغرب.

ومن المرتقب أن يوجه رونار الدعوة للشويعر في المباريات القادة للمنتخب المغربي، وذلك من أجل ضمان حله لقميص “الأسود”، غر أن صعوبة مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا القادمة في مصر، بسبب تواجد عدد من الأسماء المهمة، مقابل سهولة المشاركة مع المنتخب الموريتاني، قد يدفع لاعب لانس إلى اختيار منتخب “الأب”.

ويلعب الشويعر في الخط الأمامي، وتلقى تكوينة بنادي أفيون الفرنسي، قبل أن ينتقل لفريق لانس، كما أنه جاور الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، لأقل من 16، 17، و19 سنة.