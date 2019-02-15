الداخلية تنهي مراجعة اللوائح الانتخابية.. وتفتح الباب أمام تقديم الطعون

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن انتهاء مراجعة اللوائح الانتخابية، والتي انكبت فيها لجنة على دراسة طلبات القيد والشكوى المقدمة إليها، فاتحة الباب أمام الطعون، إلى غاية مطلع شهر مارس المقبل.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة2019، عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المغرب في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2019خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.

قامت اللجان المذكورة بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من يومه الجمعة 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام. وخلال هذا الأجل، يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية. كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة:www.listeselectorales.ma.

ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يَعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم2 مارس 2019، فيما ستقوم يوم 31 مارس 2019 بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.