“لقبيح” يعود بألبوم يحمل عنوان “الفقر والشجاعة”

يحضر مغني الراب “لقبيح” لطرح البومه، اليوم الجمعة، بعنوان “الفقر والشجاعة”.
وسيصدر “لقبيح”، والمعروف سابقا بـ”الشحط مان” ألبومه، اليوم في الساعة 5 مساء في دار الشباب بورنازيل.
واختار “لقبيح” ان يضم ألبومه 10 أغنيات، 4 منها بمشاركة عدد من مغنيي الراب، المعروفين.
ألبوم “الفقر و الشجاعة” هو سادس ألبوم ليونس حودر في مسيرته الفنية، والأول بعد خروجه من السجن.
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