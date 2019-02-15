“لقبيح” يعود بألبوم يحمل عنوان “الفقر والشجاعة”

يحضر مغني الراب “لقبيح” لطرح البومه، اليوم الجمعة، بعنوان “الفقر والشجاعة”.

وسيصدر “لقبيح”، والمعروف سابقا بـ”الشحط مان” ألبومه، اليوم في الساعة 5 مساء في دار الشباب بورنازيل.

واختار “لقبيح” ان يضم ألبومه 10 أغنيات، 4 منها بمشاركة عدد من مغنيي الراب، المعروفين.

ألبوم “الفقر و الشجاعة” هو سادس ألبوم ليونس حودر في مسيرته الفنية، والأول بعد خروجه من السجن.