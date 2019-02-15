برلين: ولادة شبلاء دب قطبي مهددة بالإنقراض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ولدت أنثى دب قطبي مهددة بالانقراض في حديقة الحيوان في برلين. وبعد الفحص البيطري، تبيّن شبلاء الدب القطبي هذه "فتاة كبيرة وقوية"، هذا ما أفاد به الطبيب البيطري في حديقة حيوان برلين بعدما فحص الصغيرة بعد 11 أسبوعا من ولادتها.

وتعيش الشبلاء وحيدة مع أمها في هذه الآونة داخل حظيرة، وبعد قياس وزنها اتضح أنه وصل إلى 8.5 كيلوغرام بينما بلغ طولها 61 سم.

كما تحدد جنسها خلال فحص أجرى الخميس لمدة 15 دقيقة.

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(أ ب)

مع ذلك يتعين على زوار حديقة برلين الانتظار حتى آذار/ مارس، الموعد الذي من المتوقع أن تكون الشبلاء آمنة فيه للخروج مع أمها.

ويذكر أن الدب القطبي حيوان مهدد بالانقراض بعد أن بدأت بيئته الحياتية، ألا وهي الجليد في القطب الشمالي، بالتقلّص نتيجة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة في العالم.

وتعتبر ولادة الشبلاء خبر مفرح في أوساط المهتمين بالبيئة والحيوانات. إذ أنه مع تطور الصناعة، وتقلّص المساحات الطبيعية انقرضت مئات أنواع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية، ويحاول العلماء الحفاظ على ما تبقى من أجناس نادرة منها.