انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب نتنياهو.. رئيس وزراء بولندا يدرس إلغاء زياته إلى "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 05:25 مساءً - يدرس رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي إلغاء زيارته إلى "إسرائيل"، رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هاجم فيها بولندا.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، يوم الجمعة، أن مورافيسكي يدرس إلغاء زيارته بسبب تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن "البولنديين تعاونوا مع النازيين" في فترة الهولوكوست. وأضاف: "لا أعرف أي شخص تم مقاضاته على هذا التصريح".

وقالت القناة إن الرئيس البولندي أندريه دودا أدلى بتصريح أكثر حدة عندما قال: "إذا قال نتنياهو هذا فلا ينبغي عقد المؤتمر"، مضيفاً أنه على استعداد لاستضافة المؤتمر في مقر إقامته، في إشارة إلى قمة فيسغارد بتاريخ 18 فبراير الجاري، التي يشارك فيها قادة المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في "إسرائيل".

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وشارك رئيس الوزراء الاسرائيلي، خلال اليومين الماضيين، في مؤتمر عقد في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة أكثر من 60 دولة، تحت شعار "مستقبل الأمن والسلام في الشرق الأوسط".

وسبق أن أثارت تصريحات لرئيس الوزراء البولندي مورافيسكي، في فبراير من العام الماضي، والتي أشار خلالها إلى مشاركة من سمّاهم "الجناة اليهود" فيما تعرف بـ"المحرقة"، التي ارتكبت بواسطة النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان نتنياهو انتقد آنذاك نظيره البولندي، وقال إن تصريحاته "تنم على حالة من سوء الفهم إزاء الأحداث التاريخية"، واصفاً هذه التصريحات بـ"المثيرة للاشمئزاز".