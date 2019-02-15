كاميرت: الحوثيون مسؤولون عن تدمير مخزون الحبوب بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار والمراقبة الأممية في مدينة الحديدة اليمنية باتريك كاميرت، إن مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولة عن تدمير مخزون الحبوب في المدينة.

وقال كاميرت، في مقابلة صحفية مع صحيفة "الفولس كرانت" الهولندية، إن ٢٠% من مخزون الحبوب في مطاحن البحر الأحمر، دمر بنيران قذائف الحوثيين.



وهذه هي أول إدانة صريحة من مسؤول أممي لمليشيا الحوثي الانقلابية التي استهدفت مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، ما أسفر عن احتراقها وتدمير أطنان من الغذاء.

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واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية، أن تصريحات كاميرت تكشف عن التضليل المتعمّد الذي تحمله بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن قد تستر على جريمة الحوثيين، وذهب لتحميل كافة الأطراف مسؤولية الاستهداف.



