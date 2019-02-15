الان تتابع الحكومة اليمنية تتهم رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة بالتضليل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات اتهمت الحكومة اليمنية، رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، بالتضليل. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، إن تصريحات كاميرت تكشف التضليل المتعمّد الذي تحمله بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن.

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