الان تتابع إخلاء 100 مؤسسة في روسيا بسبب تهديدات بوجود متفجرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أعلنت إدارة مدينة بيسكا التابعة لمنطقة بارناؤول الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن قامت بإخلاء نحو 100 مؤسسة بسبب معلومات عن وجود متفجرات.

وقال مصدر في إدارة المدينة لوكالة “سبوتنيك” الروسية : التهديد بوجود متفجرات جاء منذ حوالي ساعة، يجري الآن إجلاء الناس من مدارس ومباني إدارية، ومراكز تجارية ومستشفيات”.

وأضاف المصدر بأنه: في الوقت الحالي، تقوم الهيئات الأمنية بتفتيش جميع المؤسسات، وننتظر وصول خدمة الكلاب البوليسية.

من جانبها ، اكدت هيئة الشؤون الداخلية التابعة لوزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات.

وقالت أن وحدات الأمن، في الوقت الحالي، تتبين من صحة المكالمات (حول وجود متفجرات).

Advertisements

يذكر في هذا الصدد، أن موجة أخرى من الرسائل والمكالمات حول “تفجير” المباني الإدارية والمرافق الاجتماعية، اجتاحت، في شهر كانون ثان/يناير، مناطق الشرق الأقصى والمناطق الجنوبية والشمالية الغربية من البلاد .

وحدث موقف مماثل في عام 2017،وتركزت المكالمات الهاتفية حول “تفجير” مؤسسات ومراكز تسوق في روسيا.

ووفقا لهيئة الأمن الاتحادية بموسكو، اجتاحت موجة من المكالمات المجهولة 75 من أصل 85 منطقة اتحادية في روسيا.

وقالت إن حوالي 600 رسالة من هذا النوع كانت في موسكو، وأكثر من 100 رسالة أخرى في ضواحي موسكو.

وبلغ الضرر من هذه التهديدات حوالي 150 مليون روبل (ما يعادل حوالي 2.240 مليون دولار) في المجموع، حيث تم إجلاء ما يقرب من مليوني شخص من آلاف مراكز التسوق والمحطات والمرافق الأخرى في جميع أنحاء البلاد.